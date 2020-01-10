Январь 10th, 2020

Археологи обнаружили в Болгарии самый древний клад в мире (фото)

Самое старое обработанное золото на Земле вызвало сенсацию в научном сообществе. Ведь обнаружили его не на Ближнем Востоке, где жили древние Шумеры, не в Египте и даже не в захоронениях доколумбовой Америки.

Сокровища нашли в северо-восточной Болгарии недалеко от Варны.

Эта находка даже позволила ряду европейских ученых предположить, что именно Варненскую культуру следует считать самой первой европейской цивилизацией. Радиоуглеродный анализ захоронений, сделанный современными исследователями, подтвердил древность болгарского золота.



Золото обнаружили случайно

Варненское золотое сокровище из позднего халколитического периода (V тысячелетие до н. э.) –на сегодняшний день самый вероятный претендент на титул «Самое старое золото в мире, обработанное человеком». Справедливости ради стоит отметить, что не менее старыми считаются еще несоклько доисторических болгарских находок – золотые сокровища Хотница, Дуранкулак, артефакты Кургана поселения Юнаците близ Пазарджика, золотое сокровище Сакар, а также бусины и драгоценности из золота, найденные в Кургане поселения Провадия – Солницата («соляная яма»).

Однако Варненское золото чаще всего называют самым старым, поскольку этот клад – самый большой и разнообразный.



6500-летнее Варненское золото. Наиболее известные их артефактов. /Фото:most-interestingthings.com

Все эти сокровища являются продуктом первой человеческой цивилизации в Европе, которая развивалась в эпоху неолита и халколита на территории современной Болгарии, а также на остальной части Балканского полуострова, в районе Нижнего Дуная и на западном побережье Черного моря.

Варненский золотой клад был случайно обнаружен еще в 1970-х годах – при строительстве консервного завода. Машинист экскаватора Райхо Маринов, которому тогда было 22 года, наткнулся на несколько артефактов, собрал их в коробку из-под обуви и отвез домой, а через пару дней он сообщил об этом местным археологам. Позже за свое открытие рабочий был награжден премией в размере 500 болгарских левов – суммой по тем временам немаленькой и равной нескольким ежемесячным окладам. Кстати, спецслужбы социалистической Болгарии еще некоторое время следили за мужчиной, чтобы убедиться в том, что он не оставил себе никаких артефактов для продажи.



Человек, который обнаружил самое древнее и самое чистое в мире обработанное золото. /Фото:most-interestingthings.com

Несколько лет назад Варненские сокровища были выставлены в парламенте ЕС в Брюсселе, и Маринов был приглашен туда в качестве специального гостя – через четыре десятка лет после того, как случайно обнаружил старейшее в мире обработанное золото. За многие годы изучения некрополя там было обнаружено около трех сотен халколитических могил, и около 30% предполагаемой территории некрополя еще предстоит раскопать. Золотые артефакты были найдены в могилах со скелетами (в основном мужскими), а также в символических захоронениях без человеческих останков.



Ожерелье с золотым амулетом, 26 бусинками из золота и минералов, середина V тысячелетия до н. э. Артефакт из могилы №97. /Фото:most-interestingthings.com

Сделанный в последние годы радиоуглеродный анализ останков подтвердил предположения ученых – халколитические могилы действительно содержат старейшие золотые сокровища – их датируют 4560-450 годами до нашей эры.

О чем рассказывает золото

Находки из некрополя свидетельствуют о том, что Варненская культура имела торговые связи с отдаленными черноморскими и средиземноморскими регионами. Скорее всего, она экспортировала каменную соль из рудника Провадия-Солницата. А раковины средиземноморского моллюска Spondylus, найденные в могилах в Варненском некрополе и на других халколитических стоянках в Северной Болгарии, возможно, использовались в качестве валюты.

Среди находок, подтверждающих величие древней цивилизации Варны – золотой бумеранг (а ведь традиционно считалось, что первыми его стали использовать австралийцы) и глиняная посуда, покрытая золотой краской и при этом обожженная в печи.



Древняя посуда покрыта золотом. /Фото:brat-bg.com

Также внимание ученых привлекли две золотые фигурки быка, которые являлись эталоном меры длины. Эти артефакты имеют код золотого сечения (над ним в свое время работал сам Леонардо да Винчи), который точного соотносится с числом Пи. А оно, как объясняют болгарские исследователи, умноженное на известное число Фибоначчи, дает угол основания пирамиды Хеопса.



Золотой бумеранг и знаменитые золотые быки. /Фото:brat-bg.com

– Священной мерой древнего Египта является так называемый священный локоть, и его прообраз, равный 52 см, происходит из древней Варны. Это просто невероятно! – отмечают исследователи. Есть и еще одно удивительное совпадение. По внешнему периметру знаменитого Стоунхенджа в Англии расположены 56 круглых отверстий, которые в научном мире известны как «лунки Орби» (в честь их исследователя). Так вот именно 56 выпуклых точек можно насчитать по контуру крупного золотого быка-амулета, обнаруженного среди сокровищ в Болгарии.

Богатства древних могил

Золотой клад Варны включает в себя более 3000 золотых артефактов, классифицированных в 28 различных типах с общим весом 6,5 килограммов, более 5 кг из которых найдены в общей сложности в трех символических захоронениях, а также в могиле № 43, содержащей скелет человека, который мог бы быть правителем или главным священником. Останки принадлежат мужчине 40-45 лет, имевшему весьма внушительное для того времени телосложение – это был крепкий человек ростом 1, 75 метра.



Учёным удалось воссоздать лицо мужчины, погребенного в могиле №43. /Фото:brat-bg.com Захороненные вместе с ним золотые изделия включают в себя 10 крупных аппликаций, большое количество колец, некоторые из которых были на шнурках, два ожерелья, предмет, считающийся золотым фаллосом, бусины, золотые накладки для лука, каменный и медный топоры с золотыми украшениями, а также лук с золотыми дополнениями.

В погребальный инвентарь также входит большое количество артефактов из меди – помимо вышеописанного топора, присутствуют также молоток-гвоздодер, долото и медное шило. Также имеются артефакты из камня, кремния, морской раковины, изделия из кости, а также браслеты из моллюска Spondylus и 11 шикарно украшенных керамических сосудов.

Столь богатое наполнение могилы и позволило ученым сделать вывод о том, что здесь была захоронена персона очень высокого титула.

В одной из могил, содержащих золото более позднего периода, обнаружен браслет из золотых цилиндров на шнурке, и как раз он считается самым древним в мире золотым артефактом, созданным руками человека.

А в захоронении № 36 (символическая могила) археологи обнаружили более 850 золотых предметов – тиару, серьги, ожерелье, нагрудник, браслеты, пояс, золотой молот-скипетр, модель серпа, две золотые пластинки, изображающие животных, 30 моделей голов рогатых животных.

Артефакты были покрыты расшитой золотом тканью. Золотые изделия очерчивали контуры человеческого тела с большим количеством дорогих украшений на правой стороне. Как полагают исследователи, это означает, что происходили похороны мужчины, имевшего королевские знаки отличия. Аналогичные «царские» погребения были обнаружены также в могилах № 1, 4 и 5.



Часть артефактов Варны/Фото:most-interestingthings.com Другой тип могил в некрополе содержит глиняные маски человеческих лиц, где глаза, рты, зубы и носы изготовлены из золота. В отличие от описанных выше захоронений, содержащих кузнечные инструменты, могилы с масками содержат глиняные вазы, чашки и иглы. Именно поэтому они интерпретируются как женские похороны, изображающие богиню-мать.

Близость женских символических могил №2, 3 и 15 с символическими царскими могилами №1, 4 и 5 интерпретируется как ритуальные представления о священных браках между царем и богиней-матерью. Эти шесть погребений, как полагают эксперты, были ядром халколитического некрополя в болгарской Варне и предшествовали остальным захоронениям.

Кстати, большая часть находок из варненского халколитического некрополя рассматривается как возвеличивание роли кузнеца, что учёные интерпретируют как замену роли Великой Богини-Матери. По их мнению, это свидетельствует о преобразовании матриархального мира в патриархальный. Положение мастера кузнечного дела в культуре эпохи энеолита можно сравнить с положением короля, ведь в те времена металл был именно символом высокого статуса, а не экономического превосходства.