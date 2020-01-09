Ученые нашли способ продлить жизнь до 200 лет с помощью экспериментальных червей

Ученые из лаборатории MDI совместно с учеными из Института исследования старения Бака и Университета Нанкина открыли синергетические клеточные механизмы, шестикратно увеличивающие продолжительность жизни у нематод C. elegans, которые часто используются как модельные организмы в исследованиях старения.

Такая продолжительность жизни у червей соответствует продолжительности жизни человека в 400-500 лет.

Исследование основано на открытии двух основных путей, управляющих старением C. elegans, являющихся популярными модельными организмами в исследованиях старения из-за наличия многих общих генов с человеком, а также из-за их короткого периода жизни в три-четыре недели, что позволяет исследователям быстро оценить воздействие как генетических, так и средовых факторов на продолжительность жизни.

В исследовании использовали организмы с двойной мутацией: были изменены пути инсулинового сигналинга и комплексы TOR. Изменение инсулинового сигналинга в отдельности дает 100-процентное увеличение продолжительности жизни у нематод. Отдельное изменение TOR — на 30 процентов. Логично было предположить, что их совместное изменение даст 130-процентный прирост, но вместо этого продолжительность жизни возросла на 500%.

Открытие синергетического эффекта в будущем позволит использовать комбинированную терапию для продления жизни так же, как сейчас различные комбинированные терапии используются для лечения рака или СПИДа.

Это также может объяснить, почему ученые не могли найти единственный ген, ответственный за долгожительство.

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200108160338.htm