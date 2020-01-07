Январь 7th, 2020

Известный судмедэксперт раскрыл тайну смерти принцессы Дианы





О деталях той злополучной аварии рассказал британский судмедэксперт Ричард Шеперд. По его словам, принцесса умерла из-за микротравмы в легком, которую медики, прибывшие на место происшествия, попросту не заметили.



Возможно, этого можно было избежать, если бы врачи узнали в женщине королевскую особь. Но авария произошла во Франции, поэтому сотрудники Скорой вначале занялись водителем, состояние которого оценивалось как худшее среди всех присутствующих, пишет Sun.



«Диана скончалась от травмы, которую не слишком часто получают. Ей ведь довольно быстро оказали помощь и все было бы хорошо. Она получила, в общем-то всего лишь несколько переломов и небольшую травму груди. Когда приехали медики, она разговаривала и медикам показалось, что охранник, сидящий на переднем сидении, пострадал куда сильнее, поэтому в первую очередь нужно заниматься им. Работники «скорой» сочли ее состояние стабильным. Но никто не знал про небольшой разрыв в вене одного из ее легких. Анатомия человека такова, что этот участок скрыт глубоко в центральной части грудной полости. Давление в венах, разумеется, не такое сильное, как в артериях. Кровь вытекает из них гораздо медленнее, настолько медленно, что обнаружить проблему сложно, а устранить ее еще сложнее. Уже в машине «скорой помощи» она потеряла сознание. Уже в больнице обнаружили разорванную вену и попытались ее зашить. К сожалению, было уже слишком поздно. Она умерла из-за микротравмы, скрытой, незаметной микротравмы»», — рассказывает Ричард.



К сожалению, и водитель, и любовник принцессы Доди аль-Файед умерли на месте. Диана скончалась спустя два часа в больнице.