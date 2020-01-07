Эстония отказалась от пограничного договора с Россией

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил об отказе страны от положений договора о границе с Россией 2014 года.

По его словам, Эстония не намерена продолжать ратификацию документа, так как это будет противоречить Тартусскому мирному договору.

В интервью порталу эстонского телерадиовещания ERR спикер подчеркнул, что решение Таллина не изменится независимо от действий России.

«Позиция коалиции состоит в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора», — отметил он.

В правящей коалиции уверены, что продолжение ратификации договора приведет к отказу Эстонии от Ивангорода и Печорского района, которые отошли к ней по Тартускому мирному договору 1920 года.

Напомним, в соответствии с документом РСФСР передавала Эстонии территории Печорского района Псковской области и так называемой Эстонской Ингерманландии (ныне часть Кингисеппского района Ленинградской области), а также правобережье реки Нарва (ныне в составе Сланцевского района Ленинградской области).