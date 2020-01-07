Январь 7th, 2020

Брэд Питт вспомнил свой первый поцелуй в жизни

Голливудский актер Брэд Питт, который отпраздновал 56-летие в кругу младших детей, сейчас вспомнил свой первый поцелуй.

Так, в интервью изданию WMagazine 56-летний звезда признался, что впервые поцеловался будучи в четвертом классе начальной школы.

Тогда Брэд обратил внимание на девочку по имени Лиза. Они жили на соседних улицах. Юный Питт уединился с избранницей в гараже ее папы и поцеловал ее. Впрочем, из-за бешеного адреналина, знаменитость сразу сломя голову бежал домой.

Кроме того, звезда «Однажды в Голливуде» вспомнил, что будучи маленьким мечтал стать рок-звездой. Впрочем, его вокальные данные оказались плохими, поэтому ему пришлось искать другое дело жизни.

«Я пою настолько отвратительно, что даже животные убегают», — пошутил Питт. Также ему не удалось научиться играть на любых музыкальных инструментах, поэтому он решил податься в актеры.