Январь 6th, 2020

В Ливии в результате атаки турецкой авиации убито не менее 10 российских военных наемников

В Ливии в результате атаки турецкой авиации вчера убито не менее 10 российских военных наемников. Также как минимум до 20 ранено, сообщают арабские социальные сети. Российский военных самолет вывез раненых на территорию Сирии, где в Латакии находится военный госпиталь. Это первая крупная атака турецких военных ливийских боевиков и российских ЧВК. Ранее боевики атаковали военную академию правительственных войск в Триполи, в результате чего погибли 30 курсантов.

Турция продолжает переброску военных подразделений и ударной техники к своим союзникам в Триполи, планируя начать наступление на боевиков, поддерживаемых Россией не позднее конца января.