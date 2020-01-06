Январь 6th, 2020 11 тысяч ученых объявили о «климатической чрезвычайной ситуации» на Земле



Исследователи считают, что предпринятых мер недостаточно для того, чтобы преодолеть кризис. 11 тысяч ученых из 153 стран мира заявили о наступлении «климатической чрезвычайной ситуации». По их словам, в случае, если существующий порядок не будет пересмотрен, нельзя будет избежать «неописуемых человеческих страданий», сообщает The Independent.



Письмо, которое подписали ученые, опирается на данные наблюдений за климатическими изменениями, которые проводились на протяжении 40 лет. Они отмечают, что на высшем уровне было принято решение о необходимости сокращения выбросов парниковых газов, но, несмотря на это, они продолжают расти.



«Несмотря на 40 лет масштабных глобальных переговоров, мы продолжаем вести себя как обычно и не можем справиться с кризисом», — заявил профессор экологии в Университете штата Орегон Уильям Риппл.



Ученые заявили о том, что у них есть «моральные обязательства явственно предупредить человечество о любой катастрофической угрозе» и «говорить без прикрас». По их словам, «четко и ясно, что Земля столкнулась с климатической чрезвычайной ситуацией».



Хотя есть некоторые позитивные изменения, общая тенденция свидетельствует о том, что человечество движется в неправильном направлении, считают исследователи. Они отмечают, что рост количества потребляемого мяса, беспрецедентные темпы вырубки лесов, увеличение выбросов углекислого газа негативно влияют на изменения климата.



Ученые говорят, что они хотят, чтобы общественность «понимала масштабы этого кризиса, отслеживала прогресс и определяла приоритеты для смягчения последствий изменений климата». Для этого необходимо пересмотреть принципы, по которым наше общество существует и взаимодействует с природной экосистемой.



К основным задачам человечества исследователи относят замену ископаемого топлива, сокращение использования вредных веществ, таких как метан и сажа, восстановление и защиту экосистем, потребление меньшего количества мяса и преобразование экономики в экономику без углерода.



Вместе с тем, исследователи отмечают, что, несмотря на бедственное положение, поводы для оптимизма все-таки есть. «Мы воодушевлены недавним всплеском беспокойства. Политики делают заявления о чрезвычайной ситуации в сфере изменений климата. Школьники бастуют. В судах ведутся разбирательства об экоциде. Общественные движения граждан требуют перемен и власти многих стран, штатов и городов реагируют на них», — подчеркивают исследователи.



В прошлом году исследователи зафиксировали рекордно теплую зиму в Арктике. Отмечается, что в среднем температура октября-марта в регионе составляет -20 градусов Цельсия. В этом же году 20 февраля температура не опускалась ниже 0. Более того, 24 февраля в самой северной точке Гренландии температура достигла 6 градусов Цельсия. Как подчеркивают исследователи, в феврале температура в Арктике была выше, чем в Европе. Технологии заставляют людей чувствовать себя моложе — ученые

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