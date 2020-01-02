Январь 2nd, 2020

Наталья Водянова выходит замуж за Антуана Арно

В новогоднюю ночь 37-летняя Наталья Водянова объявила, что в скором времени выходит замуж за 42-летнего французского бизнесмена Антуана Арно. Модель опубликовала в Instagram совместную фотографию с возлюбленным и показала помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом.

Этот год был красивым и очень запоминающимся. 2020-й, мы готовы. Не могу дождаться, чтобы отпраздновать следующий год с нашим любимым Антуаном Арно,

— подписала снимок многодетная мама.

В комментариях Наталью стали расспрашивать о грядущем событии, но звезда лишь подтвердила, что действительно выходит замуж, коротким и лаконичным «да». А вот как именно Антуан сделал ей предложение, рассказывать не стала.

Напомним, Наталья Водянова и Антуан Арно познакомились в 2008-м, а близко стали общаться лишь спустя три года. Инициатором знакомства стал сам Антуан — сын миллиардера Бернара Арно, самого состоятельного человека Франции и одного из богатейших людей мира. Семья Арно владеет модной империей Louis Vuitton Moet Hennessy.

Наталья этого даже не помнит. А я увидел ее тогда впервые, и у меня буквально отпала челюсть. Она, конечно, красавица, но в ней есть что-то особенное — взгляд, атмосфера. Вокруг нее витает совершенно особая аура,

— рассказывал он в интервью журналу W.

В мае 2014-го на свет появился их первый общий сын Максим, а в июне 2016-го — Роман. До этого модель была замужем за Джастином Портманом. От него модель родила троих детей: дочь Неву (в марте 2006-го) и сыновей Лукаса (в декабре 2001-го) и Виктора (в сентябре 2007-го).