Январь 2nd, 2020

Анонсированы съемки нового фильма эпопеи «Звездных Войн»

Анонсированы съемки нового фильма эпопеи «Звездных Войн», правда пока это больше похоже на слухи. Как сообщают источники в Голливуде, в кулуарах студии Disney ходят разговоры и начинается кастинг на следующий фильм знаменитой киноэпопеи.

Говорят, что главная героиня новой трилогии «Звёздных войн» Рей может вернуться в на большие экраны с сольным фильмом, действие которого развернётся спустя пять лет после окончания «Скайуокер. Восход» и в котором она будет обучать новое поколение джедаев!

При этом мы опять можем встретиться с ситхами, которых казалось бы всех в последнем фильме убили. Впрочем пока неизвестны ни подробности сюжета, ни сроки выхода новой серии на экран. Однако то, что продолждение будет уже известно — студия планирует заниматься «Звездными Войнами» еще как минимум 7 лет.