Декабрь 31st, 2019

Медики рассказали, когда нельзя пить молоко





Молоко — продукт полезный. Но врачи утверждают, что с определенного возраста его нужно употреблять очень осторожно — может привести к проблемам с сердцем.

Оказывается, молоко — продукт, который может быть не только полезным. Ученые из Пермского государственного медицинского университета изучили влияние молока на организм человека в зависимости от его возраста. Оказалось, что есть возрастная категория людей, которым нужно ограничить употребление этого продукта.





Медики рассказали, в каком возрасте нельзя пить молоко

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Речь идет о жирном цельном молоке. Заведующий кафедры гигиены питания ПГМУ Александр Перевалов подчеркнул, что молоко полезно для молодых и здоровых людей. И в таком случае, жирность продукта не имеет никакого значения. Молоко поднимает иммунитет, укрепляет кости, насыщает организм белками, минералами и витаминами.



Однако жирное молоко противопоказано пить тем, у кого есть проблемы печенью, желудочно-кишечным трактом и поджелудочной железой. Таким людям нужно пить нежирное или обезжиренное молоко.



Что касается возраста, то ученые отмечает, что до 30 лет при полном здоровье можно пить молоко любой жирности. Но вот после 30 всем рекомендуется перейти на обезжиренную молочную продукцию. Это необходимо для профилактики болезней сосудов и сердца, ведь именно жирные продукты становятся причиной, например, атеросклероза.



Людям после 50 лет вообще не рекомендуется пить жирное молоко, так как оно только увеличит риск сердечно-сосудистых заболеваний ввиду того, что в этом возрасте человек уже обычно ведет малоподвижный образ жизни. В этом возрасте лучше употреблять молоко 1-1,5%-ной жирности.



Если придерживаться этих рекомендаций, то медики уверяют, что значительно снизится риск развития ишемической болезни сердца и ожирения в пожилом возрасте.