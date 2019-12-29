Декабрь 29th, 2019

Премьер-министром Бельгии впервые стала еврейка

Софи Вильмес. Так зовут 52-ю главу бельгийского правительства и первую женщину, занявшую этот пост за всю историю независимости страны.

Новому премьер-министру 44 года, ее отец был профессором экономики Католического университета Лувена, а мать Софи — ашкеназская еврейка, потерявшая несколько родственников в годы Катастрофы. Свое происхождение политик не афиширует, хотя и не скрывает, присутствуя на всех мероприятиях, посвященных памяти жертвам Холокоста.

Софи родилась в зажиточном районе Брюсселя, детство провела в маленьком валлонском городке, впоследствии изучала коммуникации и рекламу в столичном университете Saint-Louis. По окончании учебы работала в Европейской комиссии, а в 2013 году возглавила ячейку либеральной партии Mouvement Rеformateur в провинции Фламандский Брабант. В 2015-м Софи Вильмес начала работу в федеральном правительстве Бельгии в качестве министра бюджета, а в прошлом году получила и портфель министра государственной службы, ответственного за Национальную лотерею и инфраструктуру научных исследований.

Дворец наций в Брюсселе, где заседает парламент Бельгии

Когда ее шеф — премьер-министр Шарль Мишель — был избран летом этого года главой Европейского совета, в Бельгии встал вопрос о преемнике, и король Филипп остановил свой выбор на кандидатуре Софи Вильмес.

44-летняя г-жа премьер состоит в браке с австралийцем Кристофером Стоуном и воспитывает четырех детей, подчеркивая, что для нее крайне важно соблюдать баланс между карьерой и семьей.

Депутат от партии «Новый фламандский альянс», в прошлом — главный редактор еврейского ежемесячника Joods Actueel Михаэль Фрейлих заявил, что назначение Вильмес — «историческое событие, которое заставляет гордиться».

На сегодняшний день в Бельгии проживает около 40 тысяч евреев. Община в Антверпене считается одной из крупнейших в Европе, причем для многих из 20 тысяч местных евреев идиш является языком повседневного общения. Здесь же расположены 30 из 45 синагог Бельгии, примерно половина еврейских семей города соблюдает шабат и кашрут. 15 000 евреев Брюсселя не столь традиционны, но и здесь большинство еврейских детей учатся в национальных школах, которые субсидируются государством.

Евреи Антверпена. Фото: Charles Roffey

Разумеется, община сталкивается с проблемами, и это не только рост антисемитизма, но и, например, запрет на кошерный убой скота, вступивший в силу во Фландрии 1 января этого года.

Впрочем, новому премьеру предстоит решать куда более сложные задачи общенационального значения, ведь в результате политического кризиса страна уже полгода живет без правительства, и у кабинета Софи Вильмес нет парламентского большинства. Не говоря уж о том, что ее партия получила всего 7,5% голосов на прошлых выборах. Удастся ли первой женщине-премьеру сформировать коалицию или ей суждено остаться лишь исполняющей обязанности главы кабинета, покажет время. В 2010 — 2011 годах Бельгия прожила без правительства 541 день, но побить этот рекорд для любого политика — честь сомнительная.

Александр Файнштейн

http://hadashot.kiev.ua/content/premer-ministrom-belgii-vpervye-stala-zhenshchina