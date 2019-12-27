Декабрь 27th, 2019

«Барселона» – «Панатинаикос»

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/20 «Барселона» – «Панатинаикос».

“Барса” занимает 2-е место, имеет 9 побед и 3 поражения. Тренер Светислав Пешич поставил команде очень разумную, разнообразную игру в нападении. Команда набирает в среднем 84,4 очков. В “Барсе” самая глубокая и, пожалуй, самая качественная ротация состава. На матч с “Пао” ожидается такой стартовый состав: разыгрывающий Малкольм Дилейни, атакующий защитник Кори Хиггинс, легкий форвард Адам Ханга, мощный форвард Никола Миротич и центровой Брендон Дэвис. Дилейни, Хиггинс и Ханга отлично защищаются, терроризируют противников на периметре.

В атаке Миротич и Хиггинс часто меняются местами, что вполне обоснованно. У Хиггинса отличный проход, Миротич прекрасно атакует издали. В команде есть еще снайперы – Кайл Курич и Роландс Смитс. Отличная замена на позиции центра: вместо атлетичного Дэвиса выходит очень высокий и очень техничный Анте Томич. По Рибас, Алекс Абринес и Пьерр Ориола добавляют жесткости в обороне.

“Панатинаикос” вернул прошлогоднего тренера Рика Питино, и команда сразу же начала играть качественнее. Атакой управляет лучший разыгрывающий Евролиги Ник Калатес. Вместе с ним в паре выходит очень острый защитник Джиммер Фредетт. На позиции легкого форварда играет Дешон Томас. А 4-й и 5-й номера закрывают высокорослые Иоаннис Папапетру и Георгиос Папаяннис.

В ротации обязательно участвуют разыгрывающий Тайриз Райс, атакующий защитник и специалист по защите Никос Паппас, нападающие Уэсли Джонсон, Джейкоб Уайли и Бен Бентил – все атлетичные и агрессивные в защите. На позиции центра готов выйти на поляну опытный и спокойный Ян Вуюкас. Тренер Питино предпочитает размеренную игру в позиционном нападении, но и от быстрых прорывов не отказывается. С таким разыгрывающим, как Калатес, можно рассчитывать, что вторая передача найдет партнера уже под кольцом соперника.

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