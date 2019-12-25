Декабрь 25th, 2019

Тест «устойчивого рунета» обвалил работу российских аэропортов

Масштабный сбой в работе сети Интернет, парализовавший работу нескольких российских авиакомпаний и аэропортов, в том числе екатеринбургского Кольцово, может быть связан с тестированием «устойчивого рунета». Об этом «URA.RU» сообщил инсайдер в представительстве одной из российских авиакомпаний.

Российские авиакомпании и аэропорты 25 декабря на несколько часов оказались парализованы в результате масштабного сбоя в работе сети Интернет. В результате «падения» сети перестали работать системы, отвечающие за бронирование и покупку билетов, регистрацию на рейсы, провоз багажа отслеживание перелета.

«На несколько часов отключился интернет, в результате чего проблемы возникли не только в Кольцово, но и в Западной Сибири, а также в Уфе, Салехарде, Новом Уренгое и даже Ростове. Известно о проблемах с запуском программ систем отслеживания билетов и перемещения пассажиров, которые пользуются авиакомпании. Это, например, зарубежные „Габриэль“ и „Амадеус“, российская „Сирена“. Они завязаны на интернет и, в случае отключения, системы просто не видят пассажира. Авиакомпаниям приходилось „заводить“ пассажиров и их багаж вручную. Проблемы возникли из-за тестирования системы суверенного интернета. Ранее сбои случались, но такого масштабного я не помню», — рассказал источник «URA.RU». По его словам, зависала как российская «Сирена», так и ее зарубежные аналоги, которыми обязаны пользоваться авиакомпании при осуществлении международных рейсов.