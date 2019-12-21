Декабрь 21st, 2019

Стало известно, где Меган Маркл и принц Гарри отпразднуют Рождество

После травли 38-летней Меган Маркл в британских СМИ она вместе с мужем, 35-летним принцем Гарри, на длительное время прекратила выходы в свет. Герцог и герцогиня Сассекские взяли отпуск и вместе с семимесячным сыном Арчи на несколько недель покинули Великобританию. День благодарения они, по информации СМИ, отметили в США, а теперь стало известно о планах супругов на Рождество.

Об отсутствии Меган и Гарри на рождественской службе в Сандрингеме заговорили задолго до праздника. Пресса также писала, что в Рождество они будут в США с матерью герцогини Дорией Раглан. По свежим сведениям, мама Меган действительно присоединится к ним в праздничный день, но отметят они его в Канаде. Официальный представитель супругов подтвердил информацию.

Меган Маркл и принц Гарри

Решение остановиться на праздники в Канаде говорит, насколько важна эта страна для Содружества и самих герцога и герцогини. Из соображений безопасности пары мы не будем разглашать никаких других сведений. Просим уважать их право на конфиденциальность, — сказано в официальном комментарии.

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи

До свадьбы с принцем Меган Маркл в течение нескольких лет жила в Канаде, где снималась в сериале «Форс-мажоры» (Suits). Грядущее Рождество будет первым в жизни маленького сына Меган и Гарри.