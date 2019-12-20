Ученые узнали, что способствует разрастанию раковых клеток

Раковые клетки, склонные к метастазированию, поглощают много молочной кислоты. Она позволяет клеткам усиливать выработку антиоксидантов, что помогает им выживать в крови, узнали ученые Университета Техаса в Остине (США) после проведения ряда экспериментов на мышах, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

По словам специалистов, таков механизм, увеличивающий риск распространения клеток меланомы (рака кожи) по организму.

Так, эксперименты на мышах показали, что у грызунов, которых лечили ингибитором MCT1 (монокарбоксилатный транспортер 1), наблюдалось меньшее количество клеток меланомы в крови и меньшее количество метастазирующих опухолей. По словам ученых, такой подход может уменьшить риск возникновения вторичных опухолей у человека и разработать новые методы лечения, предотвращающие переход опухолей в четвертую стадию.