Декабрь 20th, 2019

Самые ожидаемые фильмы 2020 года: составлен список

Крупнейшая в мире база данных по фильмам и кинематографистам Internet Movie Database (IMDb) опубликовала список самых ожидаемых кинокартин 2020 года.

Соответствующий пресс-релиз доступен на сайте.

Первое место занял приключенческий фильм «Хищные птицы» китайско-американского режиссера Кэти Ян. Одну из главных ролей в фильме исполнит австралийская актриса Марго Робби.

Второе место досталось фильму «Соник в кино» режиссера Джеффа Фаулера, где совместят игру актеров и анимацию.

На третьем месте расположился боевик «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински в главной роли с Томом Крузом.

Кроме того, в десятку попали:

«Не время умирать»,

«Черная вдова»,

«Мулан»,

«Чудо-женщина: 1984″,

«Дюна»,

«King’s Man: Начало»

«Форсаж 9″.

Как пояснили в IMDb, рейтинг формировали на основе данных по просмотрам страниц фильмов на сайте.