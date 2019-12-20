Самые ожидаемые фильмы 2020 года: составлен список

Крупнейшая в мире база данных по фильмам и кинематографистам Internet Movie Database (IMDb) опубликовала список самых ожидаемых кинокартин 2020 года.
Соответствующий пресс-релиз доступен на сайте.
Первое место занял приключенческий фильм «Хищные птицы» китайско-американского режиссера Кэти Ян. Одну из главных ролей в фильме исполнит австралийская актриса Марго Робби.
Второе место досталось фильму «Соник в кино» режиссера Джеффа Фаулера, где совместят игру актеров и анимацию.
На третьем месте расположился боевик «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински в главной роли с Томом Крузом.
Кроме того, в десятку попали:
«Не время умирать»,
«Черная вдова»,
«Мулан»,
«Чудо-женщина: 1984″,
«Дюна»,
«King’s Man: Начало»
«Форсаж 9″.
Как пояснили в IMDb, рейтинг формировали на основе данных по просмотрам страниц фильмов на сайте.
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