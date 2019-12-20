Roll-Royce представил скоростной электросамолет ACCEL — первый в этом классе

Концерн Roll-Royce представил скоростной электрический самолет ACCEL. Презентация летательного аппарата, способного развивать скорость до 480 км/ч, прошла в аэропорту Глостершир в Англии, пишет New Atlas.Технология полностью электрических самолетов развивается в двух противоположных направлениях. С одной стороны, инженеры пытаются создать низкоэффективные летательные аппараты с электродвигателями, чтобы протестировать технологию, с другой — создают мощные самолеты, которые уже в ближайшее время можно будет испытать на практике.
Roll-Royce пошел по второму пути — созданный компанией самолет ACCEL оснащен тремя аксиальными электродвигателями высокой плотности 750R, которые работают благодаря аккумуляторному блоку, состоящему из 6 тыс. элементов. Блок способен выдавать мощность до 750 кВт и обеспечивает дальность полета до 320 км.
Электродвигатель позволяет самолету сократить выбросы углекислого газа до нуля. Кроме того, ACCEL сконструирован так, чтобы сократить уровень шума до минимальных значений.
Силовая установка, встроенная в летательный аппарат, выдает 90-процентное КПД по сравнению с 50-процентным у автомобилей Формулы-1, говорится в сообщении компании.
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