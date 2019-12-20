Roll-Royce представил скоростной электросамолет ACCEL — первый в этом классе

Roll-Royce пошел по второму пути — созданный компанией самолет ACCEL оснащен тремя аксиальными электродвигателями высокой плотности 750R, которые работают благодаря аккумуляторному блоку, состоящему из 6 тыс. элементов. Блок способен выдавать мощность до 750 кВт и обеспечивает дальность полета до 320 км.

Электродвигатель позволяет самолету сократить выбросы углекислого газа до нуля. Кроме того, ACCEL сконструирован так, чтобы сократить уровень шума до минимальных значений.

Силовая установка, встроенная в летательный аппарат, выдает 90-процентное КПД по сравнению с 50-процентным у автомобилей Формулы-1, говорится в сообщении компании.