Декабрь 19th, 2019

В списке торговых партнеров США нашли Ваканду — вымышленную страну из комиксов Marvel

На сайте министерства сельского хозяйства США есть сервис по поиску сельскохозяйственных тарифов для стран, которые заключили с США соглашения о свободной торговле. В списке этих государств до недавнего времени значилась Ваканда — вымышленное африканское королевство из комиксов Marvel, которым правит супергерой Черная пантера.

Первым Ваканду на сайте министерства заметил программист из Нью-Йорка Фрэнсис Цэнг, который искал информацию о сельскохозяйственных тарифах для своей научной работы. 18 декабря он рассказал о своей находке в твиттере. Другие пользователи стали размышлять, означает ли это, что Ваканда будет поставлять в США (в списке товаров для экспорта металл не значился).

Ваканда в списке торговых партнеров США на сайте министерства сельского хозяйства ?

NBC News со ссылкой на данные цифрового архива интернета Wayback Machine пишет, что Ваканда появилась в списке торговых партнеров США после 10 июня 2019 года. В министерстве сельского хозяйства объяснили, что вымышленную страну добавили в список в рамках недавнего тестирования сервиса по поиску тарифов, а потом забыли удалить. Позже Ваканда пропала из списка.