Декабрь 19th, 2019

Управляемый демонтаж России под китайским руководством

Александр Немец, Каспаров.ru



Три месяца назад я написал статью «Москва предполагает, Пекин располагает, Минск радуется». В этой статье я постарался описать экономические и политические отношения в треугольнике Пекин — Москва — Минск за последние несколько лет. И сделал вывод: «Пекину нужна именно независимая Беларусь».



Заканчивалась эта статья фразой «Китай не отдаст Беларусь Путину!».

И действительно, в 2019 году Китай не отдал Беларусь Путину. И в 2020 году не отдаст. И вообще не отдаст.







На днях в блоге «Китайские товарищи ударили в подбрюшье» остроумно рассказывалось о том, что Пекин предоставил Минску остро необходимый заем в 500 миллионов долларов. И не нужен теперь Батьке заем от Путина в 600 миллионов долларов!



Можно внести только одну поправку. Китай не бьет РФ в уязвимые места. Пекин скорее мягко оттирает Москву от Минска. Связи Беларуси с РФ осторожно, шаг за шагом заменяются связями Беларуси с Китаем. И Москва не смеет возразить.



Но ведь события в треугольнике Пекин — Москва — Минск — это лишь часть общей картины, охватывающей все, что происходит на большей части пространства так называемой СНГ (еще не забыли, что это значит?), включая и Беларусь, и саму РФ, и страны Средней Азии.



На России Китай осуществляет так называемый «управляемый распад». А без Китая этот распад был бы неуправляемым.



2018–2019 годы ясно показали, что РФ распадается. Это стало естественным результатом многих лет деградации в сфере экономики, технологии, экологии, человеческого потенциала и во всех остальных областях. И наконец, количество перешло в качество.



Китай — да и никто в мире — этот процесс остановить не может. Но Пекин хочет и может придать этому процессу управляемый характер. То есть постараться сделать так, чтобы ни одна «крошка» от разваливающегося пирога под названием Россия не упала мимо китайского рта. И уж Китай сумеет эффективно распорядиться каждой «крошкой».



Действительно, в 2018–19 годах экономическое присутствие Китая на огромном пространстве от Енисея до Тихого океана резко выросло. А уж с местными властями китайцы живут душа в душу!



Все прогнило на РФ, включая связи Москвы с дальневосточными и восточносибирскими регионами. И Пекин мягко, без резких движений, шаг за шагом заменяет эти связи собственными связями с восточными регионами РФ, от Красноярского края до Приморского края.



Я не буду давать длинный перечень фактов, приведу лишь наиболее характерные из них, поступившие в мою информационную «копилку» во второй половине 2019 года:



— В Бурятии местное руководство находится под контролем клана Ротенбергов и Китая. Здесь Китай беспрепятственно валит, обрабатывает и вывозит лес, добывает урановую руду, готовится строить «Чайнатаун» на 10 000 человек (для начала) недалеко от точки впадения реки Селенга в Байкал. Москва не возражает.



— В Красноярском крае местное правительство установило с Китаем «особые отношения», что позволяет китайской стороне беспрепятственно валить, обрабатывать и вывозить лес. Китай также готовится эксплуатировать местные нефтегазовые месторождения. Москва не возражает и даже поддерживает.



— В Республике Тува местное руководство охотно готово отдать китайской стороне — за умеренную плату — все, чего бы та ни пожелала. И Москва не возражает.



То же самое в Забайкальском крае (Читинская область), то же самое в Амурской области (здесь продвижение Китая облегчается «старыми связями» с местным отделением КПРФ), в Хабаровском крае, в Приморском крае… И ни в одном случае Москва не возражает.



И возьмите ещё Казахстан и четыре республики Средней Азии. Старые, созданные еще в советский период связи этих республик с Россией свелись к минимуму и прогнили. В течение многих лет Китай переводил экономические связи этих республик с России на себя. Куда идет казахская нефть? Куда идет природный газ Туркменистана и Узбекистана? Куда идет местное сельхозсырье? Правильно — в Китай.



Откуда эти республики получают ширпотреб и оборудование? Из Китая. И Москва не возражает.



Словом, идет управляемый распад СНГ, включая Таежный (таможенный) Союз и управляемый распад самой России.