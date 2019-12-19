Декабрь 19th, 2019

Калифорния разрешила полностью беспилотным автомобилям развозить посылки

Власти Калифорнии разрешили коммерческую эксплуатацию полностью беспилотных доставщиков товаров на дорогах штата. С середины января 2020 года компании смогут получать разрешение на испытания таких автомобилей с водителем или без него, а также на эксплуатацию с возможностью брать деньги за доставку.

Многие компании разрабатывают не беспилотные такси для перевозки людей, а беспилотные доставщики, причем их можно разделить на два больших типа: роботы-доставщики и небольшие беспилотные грузовики. Доставщики первого типа, как правило, имеют небольшой размер, предназначены для развоза небольших посылок и ездят по тротуарам. Ко второму типу относятся небольшие автомобили, ездящие по дорогам, и способные, к примеру, доставить несколько пакетов с продуктами из магазина неподалеку.

Полноценные беспилотные автомобили-доставщики второго типа потенциально способны создавать большую прибыль для компаний, однако их развитие идет меньшими темпами, потому что власти почти всех регионов не позволяют испытывать на дорогах общего пользования автомобили и роботов без страхующего инженера за рулем. Департамент автотранспорта штата Калифорния внес изменения в правила, регулирующие испытания и эксплуатацию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования штата. Теперь они позволяют компаниям легально применять полностью беспилотные доставщики на дорогах.

Согласно новым правилам компании смогут запрашивать разрешение департамента на использование на дорогах автономных доставщиков массой до 4,54 тонны. В качестве примеров в департаменте привели минивены, среднеразмерные пикапы и пассажирские автомобили соответствующей массы. При этом требования к беспилотным доставщикам унифицированы с уже существующими требованиями к легковым беспилотникам, перевозящим пассажиров.

Компании смогут попросить разрешения на два вида испытаний (с водителем за рулем и без водителя), а также на коммерческую эксплуатацию. Новые правила вступят в силу через 30 дней — 17 января 2020 года.