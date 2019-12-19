Financial Times назвала человека года в бизнесе

Газета Financial Times назвала человеком года гендиректора американской IT-корпорации Microsoft Сатью Наделлу. Об этом сообщается на сайте издания.
Журналисты газеты подчеркнули, что такой титул топ-менеджер заслужил за возросшую прибыль акционеров и развитие компании. За почти шесть лет работы Наделлы на посту совокупная прибыль акционеров Microsoft превысила один триллион долларов. Данные актуальны на конец ноября 2019 года.
FT заметила, что перед тем, как 52-летний Наделла занял пост главы корпорации, Microsoft находилась под угрозой упустить все важные технологические тренды XXI века. Журналисты вспомнили, как попытки догнать конкурентов в лице Apple и Google на рынке смартфонов оказались тщетны, а одним из первых решений Наделлы было закрыть эту часть бизнеса.
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