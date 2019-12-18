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В китайском такси появилась услуга: вызов водителя-коммуниста



Компания объяснила, что таким образом надеется внести свой вклад в развитие Компартии через современные технологии, а также построить собственное сообщество работников-партийцев

Didi Chuxing запустили сервис Party Member Driver, который позволит пассажирам ехать на такси с водителем-партийцем.

Нововведение доступно на премиальном тарифе и пока распространяется только на Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь (провинция Гуандун). Теперь у водителей, которые являются членами Компартии, появился соответствующий значок в виде красного круга с золотыми серпом и молотом.

Пассажиры не могут выбрать водителя-партийца вручную. Система автоматически назначает таксистов, находящихся поблизости. Если нажать на профиль водителя с красным кружком, приложение напишет: «Водитель — член партии».

Также у таких водителей будет специальная красная табличка на приборной панели пассажирского сиденья. Компания объяснила, что таким образом надеется внести свой вклад в развитие Компартии через современные технологии, а также построить собственное сообщество работников-партийцев.

Category: Мир, Новости ﻿
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